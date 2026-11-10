I dërguari i Trumpit, Jared Kushner, “i inkurajuar” nga bisedimet e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës në Abu Dhabi

I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan, Jared Kushner, shprehu të martën optimizëm lidhur me seancën hapëse të negociatave trepalëshe për paqe mes SHBA-së, Rusisë dhe Ukrainës, që po zhvillohen në Emiratet e Bashkuara Arabe, transmeton Anadolu.
“Jemi të inkurajuar nga diskutimet konstruktive të sotme”, shkroi Kushner në platformën sociale amerikane X, duke theksuar se negociatorët amerikanë po veprojnë nën udhëzimet e drejtpërdrejta të presidentit.
Ai tha se po punojnë për t’i dhënë fund luftës dhe për të ndërtuar garancitë e sigurisë të nevojshme për të siguruar një “Ukrainë sovrane, të sigurt dhe të begatë, si dhe paqe të qëndrueshme në mbarë Evropën”.
Kushner mori pjesë në bisedimet e ndërmjetësuara në Abu Dhabi, së bashku me të dërguarin amerikan Steve Witkoff. Dita e parë e negociatave përfundoi pas katër orë e gjysmë takimesh, raportuan mediat ruse.
Bisedimet pritet të rifillojnë të mërkurën në mëngjes, raportoi agjencia shtetërore ukrainase e lajmeve Ukrinform, duke cituar shërbimin për shtyp të Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës.
Në delegacione bëjnë pjesë zyrtarë të lartë të sigurisë dhe diplomacisë. Ekipin e Moskës e kryeson i dërguari i presidentit rus, Vladimir Medinsky, ndërsa delegacionin që përfaqëson Kievin e udhëheq Rustem Umerov, kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës.