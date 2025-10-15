I liruar nga burgu izraelit, palestinezi ndien “emocione të papërshkrueshme” në mëngjesin e parë me familjen

Zaid Junaidi, një i burgosur palestinez i liruar së fundmi, tha se ndjehet sikur është “rilindur” pasi u ribashkua me familjen e tij në Hebron, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Pas dy vjetësh në paraburgim izraelit, ai kaloi mëngjesin e parë me bashkëshorten dhe fëmijët e tij, një moment që e përshkroi si “të papërshkrueshëm”.
“Është një mëngjes ndryshe, me fëmijët. E lashë Izzaldinin dyvjeçar, tani është katër vjeç, më njeh dhe bën shaka me mua – ndjenja të papërshkrueshme,” tha ai për agjencinë Reuters.
Junaidi, që ishte arrestuar nën akuzën e anëtarësimit në një fraksion palestinez, u shpreh se nuk e kishte pritur lirimin e tij kaq shpejt.
"Kur mora vesh se do të lirohesha, isha në tronditje. Nuk dija ç'të bëja – të qaja apo të qeshja. Edhe në autobusin e Kryqit të Kuq, mendonim se mund të na kthenin mbrapsht, siç ka ndodhur më parë. U qetësuam vetëm kur zbritëm dhe përqafuam familjet tona," rrëfeu ai.