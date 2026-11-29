Një tjetër qytetar ka mbetur i plagosur në sy gjatë protestës. Bëhet fjalë për Saimir Dinen nga Vlora, i cili është goditur me plumb gome dhe rrezikon të humbasë shikimin.
Dine është goditur rreth orës 16:00 dhe aktualisht ndodhet në Spitalin Ushtarak, ku po merr trajtimin mjekësor. Ai pritet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje urgjente pas katër ditësh.
Në dëshmin e tij nga spitali, Saimir Dine tregon se ishte duke folur në telefon me të ëmën dhe sapo kishte përfunduar telefonatën kur u godit.
“Kam dhimbje, sikur po më godet me thikë. Isha te Pulla, te krahu i Hotel Tiranës. Isha duke folur me mamin në telefon. Sa mbylla telefonin, më vjen goditja. Ishte gjuajtje e drejtpërdrejtë. As po godisja asgjë, isha i vetëm aty. Kur më erdhi goditja, më shuki në sy. Ishte drejtpërdrejt gjuajtja, nuk është me rikoshet siç thonë”, rrëfen ai.
Rasti i tij është i ngjashëm me atë të Erion Vishkullit, i cili gjithashtu u plagos në sy gjatë protestës. /panorama