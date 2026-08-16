I riu sirian përshkruan dhimbjen e të burgosurve dhe të zhdukurve pasi babai i tij u zhduk nga regjimi i Asadit

Piktori sirian Abdulhamid el-Hazuri, në projektin e tij artistik të quajtur “Planeti i të Burgosurit”, të cilin e zhvilloi pas zhdukjes me forcë të babait të tij nga regjimi i rrëzuar i Asadit, përpiqet të pasqyrojë në tablo vuajtjet e personave të burgosur dhe të zhdukur, raporton Anadolu.
Hazuri, 22-vjeçari sirian, i diplomuar në Fakultetin e Arteve të Bukura, pas zhdukjes me forcë të babait të tij dhe mosnjohjes së fatit të tij për më shumë se 13 vjet, filloi t’i pasqyrojë dhimbjet që përjetoi në punimet e tij artistike.
Në projektin e tij, Hazuri përpiqet t’i bëjë të dukshme përmes artit të pikturës vuajtjet e personave të burgosur dhe të zhdukur, pritjen e familjeve të tyre dhe shkatërrimin e shkaktuar nga kalimi i kohës. Ai i trajton tablotë e mëdha si dëshmitare të jetës së të burgosurve dhe punoi për rreth një vit mbi teknika të ndryshme për të krijuar gjuhën vizuale të projektit.
Hazuri e përdor projektin e përgatitur duke u nisur nga humbja e tij personale për të tërhequr vëmendjen ndaj dhimbjes së përbashkët të familjeve që nuk kanë marrë lajme për të afërmit e tyre për shkak të luftës dhe zhdukjeve me forcë.
Piktori i ri sirian Hazuri, në një deklaratë tha se në projektin “Planeti i të Burgosurit”, të cilin e përgatiti duke u nisur nga zhdukja me forcë e babait të tij, dramën e të burgosurve e shpreh përmes koncepteve të murit, zbrazëtisë dhe shkatërrimit.
“Muri ishte zgjedhja më e përshtatshme për të treguar gjendjen e këtyre njerëzve”
“E pashë murin si një prej elementeve kryesore që dokumentojnë gjendjen e personit në burg dhe fillova të punoj mbi të përmes ndërtimit dhe shkatërrimit. Krijoja shtresa dhe më pas i shkatërroja sërish këto shtresa”, tha Hazuri.
Ai tregoi se me kalimin e kohës koncepti i zbrazëtisë u bë gjithnjë e më i theksuar në veprat e tij dhe se përpiqej të tregonte kalimin e kohës duke shfaqur një pjesë të figurave dhe duke fshehur pjesën tjetër.
“Këta njerëz duhet të jenë gjithmonë të pranishëm në kujtesën tonë”
Ai thotë se kushtet në të cilat jetojnë njerëzit në burgje e kanë bërë të mendojë vazhdimisht. Hazuri tha se projekti i tij synon t’i bëjë të dukshme historitë e këtyre njerëzve përmes artit.
Duke thënë se duhet të ketë njerëz që t’i tregojnë dhimbjet që kanë përjetuar këta persona, Hazuri tha: “Ata duhet të jenë gjithmonë të pranishëm në kujtesën tonë. Ata janë njerëz që janë torturuar dhe askush nuk i di plotësisht kushtet në të cilat kanë jetuar”.