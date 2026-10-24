IAEA e “gatshme” të verifikojë aktivitetet bërthamore të Iranit, zgjidhja e tensioneve kërkon “marrëveshje diplomatike”

Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA), Rafael Grossi, ka deklaruar se agjencia ka përfunduar pjesën më të madhe të përgatitjeve teknike të nevojshme për verifikimin e aktiviteteve bërthamore të Iranit, duke theksuar se një zgjidhje e qëndrueshme dhe afatgjatë e tensioneve lidhur me programin bërthamor të Teheranit kërkon një marrëveshje diplomatike, transmeton Anadolu.
Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York, Grossi tha se IAEA-ja ishte e gatshme të kryente punën teknike të verifikimit, e nevojshme për të mbështetur negociatat mes Iranit dhe SHBA-së.
“Pjesa më e madhe e punës teknike, e cila është e nevojshme për të siguruar verifikimin e duhur të aktiviteteve në Iran, është kryer, prandaj jemi gati. IAEA-ja është gati”, tha Grossi.
Ai shprehu shpresën se negociatat mes Teheranit dhe Washingtonit do të përparojnë me mbështetjen e partnerëve rajonal dhe ndërkombëtar, përfshirë Pakistanin, Katarin, Omanin dhe Egjiptin.
Grossi tha se IAEA-ja ka bashkëpunuar me këto vende dhe të tjera për të ndihmuar në rikthimin e situatës në një kornizë ku aktivitetet bërthamore mund të verifikohen në mënyrë të përshtatshme.
“Nuk do të ketë, të dashur miq, nuk do të ketë zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë pa një marrëveshje diplomatike”, u tha ai anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme.
Grossi theksoi se verifikimi i pavarur nga mbikëqyrësi bërthamor i OKB-së do të jetë thelbësor për çdo marrëveshje diplomatike që përfshin programin bërthamor të Iranit.
“Që të arrihet një marrëveshje diplomatike, na nevojitet verifikimi. Na nevojitet mbështetja e fortë për punën e IAEA-së. Ne jemi gati dhe jemi të bindur se edhe ata duan të njëjtën gjë”, tha ai.