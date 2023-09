IFRC: 6,6 milionë njerëz jetojnë në zonat e prekura nga tërmeti në Marok

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) njoftoi se 6,6 milionë njerëz jetojnë në zonat e prekura nga tërmeti në Marok, transmeton Anadolu.

IFRC-ja publikoi një raport të ri mbi gjetjet në lidhje me tërmetin e javës së kaluar në Marok.

Sipas raportit, Maroku u trondit nga një tërmet me magnitudë 6,8 ballë rreth orës 23:00 me kohën lokale më 8 shtator dhe një pasgoditje me magnitudë 4,9 ndodhi 19 minuta më vonë.

Tërmeti, epiqendra e të cilit u përcaktua në Malet e Atlasit të Lartë, 71 kilometra në jugperëndim të qytetit të Marrakeshit, është ndier edhe në Portugali dhe Algjeri.

Rreth 380 mijë njerëz jetojnë brenda 50 kilometrave nga epiqendra e tërmetit dhe 6,6 milionë banorë jetojnë në zonat e prekura nga tërmetet, thuhet në raport.

Ministria marokene e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se, sipas të dhënave të fundit, 2.946 njerëz kanë humbur jetën dhe 5.674 janë lënduar si pasojë e tërmetit.