IHH dhuron 100 tonë farë gruri në Afganistan

Një grup turk i bamirësisë sot ka dërguar 100 tonë farë gruri dhe materiale ndihme për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë së Afganistanit, të drejtuar nga talebanët, raporton Anadolu Agency (AA).

Semih Lutfu Turgut, konsulli i përgjithshëm i Turqisë në qytetin afgan të Mazar-i Sharif, duke folur në ceremoninë e mbajtur në ambientet e ministrisë për dorëzimin e farave të sjella nga Turqia, tha se vendi i tij u ka dalë në ndihmë njerëzve në nevojë në të gjithë botën me organizatat e saj shtetërore dhe joqeveritare.

Ai falënderoi Fondacionin Humanitar Turk (IHH) dhe zyrtarët e administratës talebane që kontribuan në ndihmën për të arritur në Kabul.

“Turqia ka ndihmuar gjithmonë ata që kanë nevojë, si me shtetin e saj ashtu edhe me popullin e saj. Ajo ka arritur në të gjitha pjesët e botës me mundësitë e saj”, tha ai.

Ai theksoi se ndihmat e ofruara nga organizatat turke të ndihmës kanë ndihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve midis kombeve dhe “thyerjen e paragjykimeve”.

Huseyin Oruc, nënkryetari i IHH, duke folur gjithashtu në ceremoni, tha se të gjitha këto ndihma janë një shenjë se ata nuk e kanë lënë popullin afgan vet.

“Si IHH, ne kemi punuar në zonat e krizës në mbarë botën për 30 vjet. Gjëja më e rëndësishme që kam mësuar në këto 30 vjet është se ne sjellim vëllazëri sesa bamirësi. Në vend që të ndihmojmë, erdhëm të themi se jemi me ju, jemi vëllezër. IHH është një fondacion i krijuar për të treguar se ne jemi pjesë e një trupi”, theksoi ai.

Ai nënvizoi se në “periudhën e re” në Afganistan, grupi i bamirësisë ndihmoi maunët e parë të ndihmës nga Turqia të arrinin në vend.

“Ne treguam se është e mundur të vini në Afganistan. Për sa kohë që kjo është e mundur, unë i bëj thirrje të gjithë Turqisë, gjeografisë islame dhe gjithë Perëndimit, ‘Mund të vini edhe ju. Duhet të vini. Sot është dita që duhet të vijmë”, shtoi Oruc.

“Ne nuk e lamë (popullin e Afganistanit) vetëm dhe shpresoj se nuk do t’i lëmë ata vetëm”, tha ai.

Abdurrahman Rashid, zëvendësministri i Bujqësisë i administratës talebane, në ceremoni u bëri thirrje vendeve muslimane që të ndihmojnë popullin afgan, duke thënë se korrupsioni dhe problemet e sigurisë morën fund me marrjen nën kontroll të vendit nga talebanët dhe shtoi se populli i Afganistanit ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare.

“Vendet perëndimore duhet të lëshojnë paratë që kanë bllokuar në llogaritë bankare ndërkombëtare që i përkasin Afganistanit. Këto para i përkasin popullit afgan që është sot në ankth”, tha ai.

Oruc thekson se ndihmat e ardhura do t’u shpërndahen nevojtarëve në “mënyrë transparente”. /aa