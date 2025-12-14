Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin? Shkencëtarët thonë se zgjidhja është vetëm 5-10 vjet larg

Drejtori kryesor teknologjik në kompaninë kineze “Lonvi Biosciences” në Shenzhen, Liu Qinghua, deklaroi se, falë rezultateve të kërkimeve më të fundit, në vitet e ardhshme askush nuk do të vuajë nga kanceri, ndërsa jetesa deri në 150 vjet do të bëhet realitet
“Të jetosh deri në 150 vjet është një objektiv absolutisht i arritshëm. Pas disa vitesh, kjo do të jetë realitet. Për pesë deri në dhjetë vjet, askush nuk do të sëmuret nga kanceri”, tha Qinghua, raporton The New York Times.
Optimismi i tyre bazohet në zhvillimin e një ilaçi të ri, i cili ka treguar rezultate mbresëlënëse në studimet laboratorike. Kompania që drejton Qinghua pretendon se ka izoluar molekula “të afta të vrasin qelizat zombie” , qeliza të vjetra dhe senescente, që nuk vdesin dhe dëmtojnë qelizat përreth. Eliminimi i këtyre qelizave është një nga qasjet më premtuese në fushën e senolizës, një teknologji e studiuar gjerësisht nga institute si Mayo Clinic, Scripps Research Institute dhe Buck Institute for Research on Aging.
Këto qeliza janë të lidhura me plakjen e përshpejtuar, inflamacionin kronik (inflammaging), diabetin e tipit 2, sëmundjet kardiovaskulare dhe disa forma të kancerit. Studime të publikuara në revista të nivelit Nature, Cell dhe Science tregojnë se pastrimi i qelizave senescente te modelet shtazore rrit jetëgjatësinë dhe përmirëson funksionet fizike dhe metabolike.
Kompania pretendon se ka gjetur një mënyrë për të prodhuar kapsula me përqendrime të larta të këtyre molekulave, duke i dhënë ilaçit potencialin të funksionojë si senolitik oral, një kategori ilaçesh që aktualisht është në fazë të hershme klinike nëpër botë.
“Kjo nuk është thjesht një pilulë tjetër. Ky është Graali i Shenjtë”, tha drejtori ekzekutiv i “Lonvi Biosciences”, Ip Zuo, i njohur me pseudonimin Ziko, transmeton Telegrafi.
Sipas kompanisë, kombinimi i këtyre pilulave me një mënyrë të shëndetshme jetese dhe kujdes të rregullt mjekësor mund të ndihmojë njerëzit të jetojnë nga 100 deri në 120 vjet, madje edhe më shumë. Vlen të theksohet se studimet mbi jetëgjatësinë te njerëzit janë të ndërlikuara dhe kërkojnë prova afatgjata.
David Furman, profesor i asociuar në Buck Institute for Research on Aging, një nga Qendrat më të njohura të gerontologjisë në botë, tha se pilulat kineze “duken premtuese”, por thekson se ato duhet të testohen në prova të mëdha klinike, të kontrolluara dhe të blinduara ndaj gabimeve metodologjike. Aktualisht, disa senolitikë (si kombinimi dasatinib + quercetin) po testohen te njerëzit, por rezultatet janë ende të kufizuara.
Kina mbetet një nga vendet kryesore që investon agresivisht në studimet kundër plakjes. Përveç ekstraktit të farës së rrushit, kompanitë kineze po eksplorojnë substanca si manaferrat goji, si dhe teknologji mbështetëse si dhomat kriogjenike, terapia hiperbarike, stimulimi mitokondrial dhe bioinxhinieria e qelizave staminale.
Kompania “Lonvi Biosciences”, me seli në Shenzhen, ka zhvilluar pilulat kundër plakjes të bazuara në përbërjen procyanidin C1 (PCC1), që gjendet në ekstraktin e farave të rrushit. PCC1 i takon familjes së polifenoleve dhe është studiuar për efektet antioksiduese dhe kundër inflamacionit.
Studime të kryera në Universitetin e Shangait dhe të botuara në Nature Metabolism treguan se PCC1 rriti jetëgjatësinë e minjve me rreth 10%, duke shkatërruar në mënyrë selektive qelizat senescente dhe duke mbrojtur qelizat e shëndetshme. Te minjtë e moshuar, u vërejt përmirësim i forcës së muskujve, aktivitetit fizik, densitetit të kockave dhe metabolizmit.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se kalimi nga rezultatet te modelet shtazore në prova të suksesshme klinike te njerëzit kërkon vite dhe verifikim rigoroz.