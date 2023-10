Ilhan Omar paralajmëron për ‘pasojat katastrofike’ të pushtimit tokësor të Gazës

Kongresmenja amerikane Ilhan Omar ka paralajmëruar se një pushtim tokësor izraelit i Gazës do të kishte “pasoja katastrofike”, duke përfshirë rrezikun e tërheqjes së Uashingtonit në një konflikt të zgjeruar rajonal.

“Ne duhet ta kundërshtojmë plotësisht atë”, tha Omar në një deklaratë.

“Një pushtim tokësor do ta bënte edhe më keq një fatkeqësi humanitare të paqëndrueshme. Kjo jo vetëm që do të vinte në rrezik jetën e gjithnjë e më shumë civilëve palestinezë, por edhe të izraelitëve, qindra pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe qindra amerikanëve të bllokuar në Gaza”. /mesazhi

US Congresswoman Ilhan Omar gets emotional as she demands Biden to stop Gaza genocide.

Where is your Humanity??#Gazabombing #Armiestoaqsa #GazaUnderAttack pic.twitter.com/239yMh5M5A

— Iqra Batool (@__IqraBatool__) October 23, 2023