Imami i Qabesë, shejh Bandar Baleela, arrin për vizitë zyrtare në Kosovë

Imami i Qabesë, shejh Bandar Baleela, ka mbërritur sot për një vizitë zyrtare në Kosovë. Në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, atë e ka pritur Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava.

Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, ai do të marrë pjesë në Garat Kuranore Ndërkombëtare që po mbahen në Prishtinë, ku do të nderojë me praninë e tij 150 garuesit nga 22 vende të ndryshme.

Përveç pjesëmarrjes në këtë aktivitet fetar, imami i Qabesë pritet të vizitojë edhe disa monumente me rëndësi historike, fetare dhe kombëtare në Kosovë, duke përfshirë objekte të trashëgimisë islame si dhe të historisë së popullit tonë.