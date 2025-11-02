Imazhet satelitore tregojnë përgatitje për rihapjen e pikës kufitare Rafah, mundësisht nën kontroll të plotë izraelit

Ndërsa mijëra palestinezë presin me padurim rihapjen e pikës kufitare Rafah, imazhet e fundit satelitore tregojnë aktivitete në zonën përreth, që sugjerojnë përgatitje për rifillimin e operacioneve nën kontroll pothuajse të plotë ushtarak izraelit.
Analiza e Al Jazeeras mbi imazhet me rezolucion të lartë të marra midis 14 dhe 24 tetorit tregon ndryshime të dukshme në anën palestineze të pikës kufitare, përfshirë ndërtime të reja dhe vendosje të barrierave dhe portave për organizimin e lëvizjes së automjeteve që hyjnë dhe dalin nga Rripi i Gazës. /mesazhi