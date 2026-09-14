Imazhet tregojnë dëme në një depo karburanti dhe një objekt ushtarak në Arabinë Saudite pas sulmeve të Huthive

Imazhet satelitore tregojnë dëme të mëdha në një depo karburanti të Saudi Aramco-s dhe dëme të dukshme në një objekt ushtarak në jug të Arabisë Saudite pas sulmeve të fundit të Huthive nga Jemeni, sipas analizave të platformës së imazheve satelitore Soar, transmeton Anadolu.
Imazhet satelitore të impiantit të karburantit me shumicë të Saudi Aramco-s në Abha tregojnë se të paktën gjashtë depozita magazinimi janë shkatërruar plotësisht, ndërsa tetë të tjera kanë pësuar dëme të shkallëve të ndryshme, sipas analizës.
Objekti, i cili është një qendër e rëndësishme e shpërndarjes së karburantit për jugperëndimin e Arabisë Saudite, duket se është kryesisht jashtë funksionit, tha Soar.
Ndërkohë, imazhet satelitore të datës 13 shtator tregojnë dy gjurmë djegieje në një platformë ushtarake në Sharurah, në provincën jugore të Nexhranit.
Zona përdoret për parkimin e transportuesve të blinduar të personelit dhe kamionëve ushtarakë, duke sugjeruar se objekti mund të jetë shënjestruar në një sulm të Huthive, sipas Soar.
Analizat bazohen në të dhëna të modifikuara nga satelitët Sentinel të programit Copernicus. Autoritetet saudite nuk kanë dhënë një vlerësim të detajuar të dëmeve të paraqitura në imazhe.
Gjetjet vijnë në mes të një përshkallëzimi të madh të tensioneve mes Arabisë Saudite dhe grupit Huthi të Jemenit, i cili ditët e fundit ka ndërmarrë një seri sulmesh me raketa dhe dronë kundër mbretërisë.
Më 8 shtator, sulmet me raketa dhe dronë të Huthive shënjestruan Abhan, Khamis Mushaitin, Xhezanin dhe Nexhranin, duke plagosur 73 civilë, përfshirë gra dhe fëmijë, sipas autoriteteve saudite.
Ministria saudite e Energjisë tha se sulmet shkaktuan zjarre në objektet energjetike në jug të mbretërisë dhe pezulluan përkohësisht disa operacione në objektet e shënjestruara.
Huthit kanë vazhduar sulmet e tyre, duke thënë të dielën se ndërmorën një operacion në shkallë të gjerë me raketa dhe dronë kundër objektivave ushtarake saudite, përfshirë objektet në Khamis Mushait.
Autoritetet saudite lëshuan gjithashtu të dielën paralajmërime emergjente për kërcënime të mundshme në Abha dhe Khamis Mushait, përpara se të njoftonin më vonë se rreziku kishte kaluar.
Huthit thonë se operacionet e tyre janë përgjigje ndaj sulmeve ushtarake saudite në Jemen, ndërsa Riadi i ka dënuar sulmet si shkelje të sovranitetit të tij dhe ka paralajmëruar se ato kërcënojnë civilët dhe infrastrukturën kritike.