Indi-Pakistan: Pakistani thotë se nuk do të ketë “asnjë ulje tensionesh” me Indinë mes sulmeve

Ushtria pakistaneze thotë se nuk do të ketë “asnjë ulje tensionesh” me Indinë derisa të përgjigjet ndaj sulmeve të së mërkurës nga India.



Pakistani ka mohuar pretendimet e forcave të armatosura të Indisë se “stacionet ushtarake” në Jammu dhe Udhampur të Kashmirit të administruar nga India, dhe në Pathankot të shtetit Punjab, u shënjestruan në sulmet me dronë dhe raketa. Nuk u raportuan viktima.



Ministri i informacionit i Pakistanit thotë se vendi i tij është angazhuar vetëm në një “përgjigje mbrojtëse deri më tani” ndaj sulmeve të Indisë ndaj vendit të tij, pasi ushtria pakistaneze tha se India nisi dronë sulmues në Pakistan të enjten, duke vrarë të paktën dy civilë.



Të paktën 48 persona janë raportuar të vrarë deri më tani – 32 prej tyre në Pakistan – që kur India nisi raketa të mërkurën që tha se shënjestruan “kampe terroriste” në Pakistan dhe Kashmirin e administruar nga Pakistani. Pakistani u kundërpërgjigj me një breshëri sulmesh artilerie. Përleshjet vijnë pas përshkallëzimit të tensioneve midis dy vendeve të armatosura me armë bërthamore që nga një sulm vdekjeprurës në Pahalgam të Kashmirit të administruar nga India më 22 prill, për të cilin India fajësoi Pakistanin. Pakistani ka mohuar çdo përfshirje.

Share this: Facebook

X