Indi, të paktën shtatë gra humbin jetën nga rrëmuja në një tempull në shtetin Bihar

Të paktën shtatë gra humbën jetën dhe disa u plagosën kur një rrëmujë ndodhi në një tempull në shtetin lindor të Biharit në Indi, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi herët të hënën në Tempullin Ashok Dham në distriktin Lakhisarai kur u përhap një “thashethem se një tel me tension kishte rënë mbi besimtarët”, tha Shailendra Kumar, një zyrtar i lartë civil.
“Një shtyllë elektrike ra dhe u përhap një thashethem se një tel i energjisë elektrike kishte rënë mbi besimtarët. Kjo shkaktoi presion mbi radhën e grave dhe gratë ranë mbi njëra-tjetrën”, tha ai.
Kumar tha se shtatë besimtarë humbën jetën dhe numri i saktë i të plagosurve po përcaktohet.
Kryeministri i Biharit, Samrat Choudhary, shkroi në platformën amerikane të mediave sociale X se “administratës i janë dhënë udhëzimet e nevojshme për trajtimin e duhur dhe të shpejtë të të plagosurve”.