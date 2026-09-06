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Indonezi: Aeroporte të mbyllura dhe dhjetëra fluturime të anuluara për shkak të përhapjes së hirit vullkanik

Autoritetet indoneziane mbyllën përkohësisht të dielën pesë aeroporte, pasi hiri vullkanik nga ishulli Anak Krakatau vazhdoi të përhapej, duke shkaktuar anulimin e dhjetëra fluturimeve të brendshme dhe ndërkombëtare, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.

Ministria e Transportit tha se katër aeroporte – Aeroporti Halim Perdanakusuma në Xhakartë, Aeroporti Raden Inten II në Lampung, Aeroporti Budiarto në Curug dhe aerodromi Pondok Cabe – u mbyllën pasi në zonat përkatëse u zbulua prani e hirit vullkanik, sipas gazetës Jakarta Globe.

Më herët, autoritetet thanë se Aeroporti Ndërkombëtar Soekarno-Hatta ishte mbyllur përkohësisht që nga ora 01:30 e së dielës me kohën lokale.

Autoritetet thanë se po vazhdonin të monitoronin lëvizjen e hirit vullkanik dhe po koordinonin me operatorët e aeroporteve, AirNav Indonesia dhe Agjencinë e Meteorologjisë, Klimatologjisë dhe Gjeofizikës.

Gjithsej 33 fluturime u anuluan vetëm për shkak të mbylljes së përkohshme të Aeroportit Ndërkombëtar Soekarno-Hatta.

Rreth 23.000 pasagjerë u prekën nga mbylljet, ndërsa 170 avionë që kishin qëndruar gjatë natës në platformën e Aeroportit Soekarno-Hatta u konfirmuan si të sigurt.

Anak Krakatau, i vendosur në ngushticën Sunda, mes ishujve Java dhe Sumatra, ka mbetur në nivelin III të alarmit që nga 2 korriku, niveli i dytë më i lartë në sistemin indonezian të alarmit për vullkanet, i cili ka katër nivele, me një zonë ndalimi prej 3 kilometrash rreth vullkanit.

Drejtori i Tërmeteve dhe Cunamit, Wilya Yanto, tha se aktiviteti i vazhdueshëm shpërthyes, përfshirë nxjerrjet e përsëritura të lavës, ende po vërehej të dielën në mëngjes, megjithëse frekuenca e tyre kishte rënë.

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