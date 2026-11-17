Rezultatet e fundit tregojnë se reagimi gjatë javëve të para mund të ketë lidhje me suksesin e trajtimit
Një ilaç eksperimental kundër obezitetit ka regjistruar humbje mesatare të peshës prej 25,4% te një grup pjesëmarrësish në një studim klinik, ndërsa rezultatet e reja tregojnë se reagimi gjatë tetë javëve të para mund të lidhet me suksesin e trajtimit në afat më të gjatë.
Të dhënat u publikuan më 15 nëntor 2026 nga kompania farmaceutike Novo Nordisk, gjatë konferencës shkencore ObesityWeek 2026, që po mbahet në Washington.
Në qendër të vëmendjes është CagriSema, një kombinim eksperimental i dy substancave aktive, cagrilintidit dhe semaglutidit, të cilat veprojnë përmes mekanizmave të ndryshëm hormonalë për të ndikuar në oreks dhe ndjenjën e ngopjes.
Por risia më interesante nuk lidhet vetëm me kilogramët e humbur. Studiuesit kanë zbuluar se pjesëmarrësit nuk reagojnë njësoj ndaj trajtimit dhe se ndryshimet mund të vërehen që në javët e para.
Çfarë zbuluan shkencëtarët pas tetë javësh?
Sipas rezultateve të publikuara nga Novo Nordisk më 15 nëntor, analiza e re e studimit të fazës së tretë REDEFINE 1 tregoi se 67,8% e pjesëmarrësve që merrnin CagriSema kishin humbur të paktën 5% të peshës trupore brenda tetë javëve të para.
Këta pjesëmarrës u klasifikuan si persona me përgjigje të hershme ndaj trajtimit.
Pas 68 javësh, humbja mesatare e peshës në këtë grup arriti në 25,4%, ndërsa te pjesëmarrësit që reaguan më ngadalë ishte 17,8%.
Për ta kuptuar më lehtë, një person që fillon trajtimin me 100 kilogramë, nëse arrin humbje prej 25,4%, përfundon me rreth 74,6 kilogramë.
Megjithatë, kjo përqindje nuk është rezultati mesatar i të gjithë personave të trajtuar me CagriSema, por vetëm i grupit që kishte reaguar më shpejt, transmeton Telegrafi.
Një rezultat tjetër tërhoqi vëmendjen
Nga pjesëmarrësit që reaguan herët, 73,3% arritën të humbnin të paktën 20% të peshës fillestare deri në javën e 68-të.
Në grupin që reagoi më ngadalë, këtë nivel të humbjes së peshës e arritën 37,2% e pjesëmarrësve.
Kjo tregon një lidhje të rëndësishme mes ritmit fillestar të dobësimit dhe rezultatit të mëvonshëm.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se analiza është eksploruese. Ajo është kryer pas përfundimit të studimit kryesor dhe nuk provon se përgjigjja gjatë tetë javëve të para mund të parashikojë me siguri rezultatin individual të pacientit.
Jo vetëm dobësim: Përmirësime edhe në jetën e përditshme
Një tjetër analizë e prezantuar gjatë ObesityWeek 2026 ka vlerësuar ndikimin e CagriSema në funksionimin fizik dhe mirëqenien psikologjike.
Sipas të dhënave zyrtare të studimit REDEFINE 1, 73,1% e pjesëmarrësve që merrnin CagriSema raportuan përmirësime domethënëse në funksionimin fizik, krahasuar me 49,1% në grupin placebo.
Përmirësimet kishin të bënin me aftësinë për të kryer aktivitetet e përditshme dhe kufizimet fizike të lidhura me peshën.
Edhe në aspektin psikologjik u regjistruan rezultate të rëndësishme: 69% e pjesëmarrësve që merrnin CagriSema raportuan përmirësime domethënëse, kundrejt 42,1% të atyre që merrnin placebo.
Këto të dhëna sugjerojnë se përfitimet e mundshme nga trajtimi i obezitetit mund të shkojnë përtej ndryshimit të peshës trupore.
A do të thotë kjo se ilaçi funksionon njësoj te të gjithë?
Jo. Pikërisht dallimet mes pjesëmarrësve përbëjnë një nga mesazhet më të rëndësishme të analizës së re.
Një reagim më i ngadalshëm nuk nënkupton domosdoshmërisht mungesë efekti. Edhe grupi që nuk arriti të humbte 5% të peshës gjatë tetë javëve të para regjistroi humbje të konsiderueshme pas 68 javësh.
Gjithashtu, CagriSema mbetet trajtim eksperimental dhe ende nuk është miratuar për përdorim të zakonshëm. Siguria, efektet anësore dhe përfitimet afatgjata vazhdojnë të jenë pjesë e vlerësimit klinik.
Çfarë ndryshon pas rezultateve të fundit?
Zbulimi i prezantuar më 15 nëntor hap një drejtim interesant në trajtimin e obezitetit: kuptimin më të mirë të mënyrës se si pacientët reagojnë ndaj ilaçeve dhe identifikimin e faktorëve që lidhen me suksesin e trajtimit.
Megjithatë, të dhënat e reja nuk janë ende bazë për ndryshimin e vendimeve klinike vetëm sipas humbjes së peshës në javët e para.
Rezultatet e ObesityWeek 2026 tregojnë se shkenca po përparon drejt trajtimeve gjithnjë e më të individualizuara, ku rëndësi ka jo vetëm sa peshë humbet pacienti, por edhe si përmirësohet shëndeti dhe cilësia e jetës së tij.