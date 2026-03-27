Instituti izraelit: 22 persona janë vrarë dhe mbi 4.800 janë zhvendosur që nga fillimi i luftës

Sipas të dhënave nga një institut kërkimor izraelit, të paktën 22 izraelitë janë vrarë dhe më shumë se 4.800 janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre që nga fillimi i luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare tha se më shumë se 5 mijë persona janë plagosur gjithashtu në sulmet ndaj Izraelit që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, ndërsa Irani ka lëshuar më shumë se 550 raketa dhe mbi 765 dronë drejt vendit gjatë së njëjtës periudhë.
Instituti tha se më shumë se 4.800 izraelitë janë evakuuar nga shtëpitë e tyre, me numrin më të madh nga Tel Avivi, përkatësisht rreth 1.515. Në jug të Izraelit, rreth 975 persona janë zhvendosur nga Dimona, 600 nga Arad dhe 505 nga Beersheba.
Evakuime të tjera përfshijnë rreth 650 persona nga Beit Shemesh në perëndim të Kudsit, 160 nga Bnei Brak, 80 nga Ramla, 75 nga Givatayim dhe 45 nga Ramat Gan në zonën e Tel Avivit. Numra më të vegjël u raportuan edhe në zona të tjera, përfshirë Kiryat Shmona, Tirat Carmel, Emek Hefer, Holon dhe qytetet arabe Kafr Qasim dhe Zarzir.
Instituti tha se të evakuuarit po strehohen në hotele në qytetin jugor të Eilatit me shpenzimet e qeverisë gjatë periudhave të përshkallëzimit.
Këto shifra vijnë derisa Ministria e Shëndetësisë e Izraelit më herët tha se numri i të plagosurve është rritur në 5.492 që nga fillimi i luftës.
Konflikti nisi më 28 shkurt, kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme ndaj Iranit. Teherani dhe Hezbollahu janë kundërpërgjigjur që atëherë me sulme të vazhdueshme me raketa dhe dronë ndaj qyteteve dhe vendbanimeve izraelite.