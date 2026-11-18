Federata evropiane e sigurimeve Insurance Europe ka bërë të ditur se tregjet globale të sigurimeve nuk mund të përballojnë kostot në rritje të fatkeqësive të lidhura me klimën pa investime më të mëdha në qëndrueshmëri, parandalim dhe përshtatje.
Nicolas Jeanmart, drejtues i sigurimeve personale dhe të përgjithshme në Insurance Europe, foli për Anadolu në margjinat e Konferencës së 31-të të Palëve të OKB-së (COP31) për klimën në Antalya, gjatë një aktiviteti të organizuar nga Shoqata Turke e Sigurimeve në kuadër të Shtëpisë së Sigurimeve.
Jeanmart tha se ngjarje të tilla si COP31 ofrojnë një platformë të rëndësishme për liderët botërorë që të përqendrohen në uljen e emetimeve të karbonit dhe përshpejtimin e përshtatjes ndaj ndikimeve klimatike që tashmë po ndihen.
“Siguruesit ofrojnë mbrojtje financiare kur ndodhin humbje, por roli i tyre shkon shumë më tej. Përmes të dhënave mbi rreziqet, modeleve dhe përvojës nga trajtimi i kërkesave për dëmshpërblim, siguruesit mund t’i ndihmojnë qeveritë, bizneset dhe individët që t’i kuptojnë më mirë rreziqet e lidhura me klimën dhe të identifikojnë masat për zvogëlimin e tyre. Ky rol në parandalim po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, ndërsa rreziqet po shtohen në frekuencë dhe intensitet”, tha Jeanmart.
“Në të njëjtën kohë, siguruesit janë investitorë të mëdhenj afatgjatë dhe kanë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e tranzicionit drejt një ekonomie më të qëndrueshme”, shtoi ai.
Jeanmart tha se ndryshimet klimatike po riformësojnë peizazhin e rreziqeve, duke kërkuar nga siguruesit që të përshtatin mënyrën se si i vlerësojnë dhe menaxhojnë ato.
Ai i bëri thirrje industrisë që të përdorë më shumë të dhëna dhe modele parashikuese që marrin parasysh ndryshimet në rreziqet natyrore, ekspozimin dhe cenueshmërinë.
Megjithatë, ai theksoi se vetëm përshtatja e produkteve të sigurimit nuk do të mjaftonte për të përballuar rreziqet klimatike në rritje, duke nënvizuar rëndësinë e parandalimit dhe përshtatjes.
“Nëse duam që sigurimet të mbeten të disponueshme dhe të përballueshme në planin afatgjatë, duhet të zvogëlojmë rreziqet bazë përmes infrastrukturës më rezistente, planifikimit të përshtatshëm të përdorimit të tokës, standardeve më të rrepta të ndërtimit dhe masave praktike që familjet dhe bizneset mund të ndërmarrin për të mbrojtur pronat e tyre”, tha ai.
“Siguruesit mund të kontribuojnë me ekspertizën e tyre mbi rreziqet dhe përvojën nga trajtimi i kërkesave për dëmshpërblim, të ofrojnë këshilla praktike për parandalimin dhe, kur është e përshtatshme, të marrin parasysh masat efektive për zvogëlimin e rreziqeve gjatë vlerësimit të kërkesave për sigurim”, shtoi ai.
Jeanmart gjithashtu theksoi hendekun e mbrojtjes nga sigurimet në Evropë, duke thënë se shkaqet e tij ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin, në varësi të ekspozimit ndaj rreziqeve natyrore, strukturës së tregjeve të sigurimeve, skemave publike të kompensimit, ndërgjegjësimit për rreziqet dhe përpjekjeve për parandalim.
“Familjet dhe bizneset mund t’i nënvlerësojnë rreziqet me të cilat përballen ose, në disa raste, të presin që autoritetet publike të ofrojnë kompensim pas një fatkeqësie të madhe; kjo mund të zvogëlojë nxitjen për të siguruar paraprakisht mbrojtje të mjaftueshme përmes sigurimeve”, tha ai.
Ai identifikoi investimet e pamjaftueshme në qëndrueshmëri si një tjetër shqetësim madhor, duke iu referuar vazhdimit të ndërtimeve të banesave në zona me rrezik të lartë nga përmbytjet.
“Qëndrueshmëria duhet të jetë në qendër të të gjitha vendimmarrjeve; në të vërtetë, mënyra më e qëndrueshme për të ruajtur sigurimet e përballueshme dhe të disponueshme është zvogëlimi i humbjeve të pritshme përmes parandalimit dhe përshtatjes”, shtoi ai.