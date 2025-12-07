Inteligjenca artificiale do ta ndryshojë kreativitetin, thotë Bill Gates

Bashkëthemeluesi i Microsoft, Bill Gates, tha të shtunën se inteligjenca artificiale do ta transformojë rrënjësisht kreativitetin, arsimin, kujdesin shëndetësor dhe zhvillimin ekonomik në mbarë botën, duke paralajmëruar se ata që e përdorin herët do ta formësojnë të ardhmen e teknologjisë, ndërsa theksoi se Afrika nuk duhet të lihet pas.
Duke folur në Forumin Doha 2025, Gates tha se ndikimi i IA-së do të jetë universal, duke e krahasuar atë me “çipat, energjinë elektrike ose ilaçet e përparuara”, duke theksuar se fuqia e saj nuk qëndron në dyfishimin e themeleve ekzistuese, por në mënyrën se si shoqëritë e zbatojnë atë, raporton Anadollu, përcjell KosovaPress.
“E tëra çfarë mund të themi sot është se njerëzit që hidhen herët — aty do të vijë shumë kreativitet. Për shkak se Afrika është e re, ata do të kenë një numër disproporcional njerëzish që kanë ide të reja se si ta formësojnë dhe ta marrin atë”, tha ai.
Gates tha se IA do të riformësojë industritë artistike dhe krijuese, nga filmi dhe fotografia te shkrimi dhe dizajni.
“Në të gjithë botën, ideja se si IA do të ndryshojë kreativitetin – duke bërë filma, foto, libra – është me të vërtetë shumë e hapur”, tha ai.
Ai shtoi se modelet themelore të IA-së ka të ngjarë të vazhdojnë të dalin nga SHBA-ja dhe Kina për shkak të kapacitetit të tyre shkencor, por qasja e gjerë është e siguruar sepse “do të ketë shumë aftësi falas me burim të hapur” dhe konkurrenca e fortë do t’i mbajë mjetet komerciale të arritshme.
Gates theksoi potencialin e IA-së për të revolucionarizuar shërbimet publike në rajonet me të ardhura të ulëta, veçanërisht në Afrikë, ku fondacioni i tij drejton pjesën më të madhe të punës së saj.
“Një nga gjërat e shkëlqyera në lidhje me IA-në është se kushdo që ka një telefon celular do të ketë mundësinë të telefonojë një numër ose të lidhet përmes një aplikacioni dhe thjesht të flasë me një mjek – një mjek virtual – i cili drejtohet nga IA”, tha ai.
Sistemi, vuri në dukje ai, do të kujtonte “gjithçka që ata kanë thënë ndonjëherë për shëndetin e tyre”, do të ofronte këshilla 24 orë në ditë dhe do të ishte falas për përdoruesit.
I njëjti model, tha Gates, mund t’i mbështesë fermerët me udhëzime të gjeneruara nga inteligjenca artificiale mbi cilësinë e tokës, motin, farat dhe bagëtinë.
Ai argumentoi se fuqizimi i fermerëve me mjete të reja dhe gjenetikë më të mirë mund ta shndërrojë bujqësinë në një motor të madh të rritjes ekonomike afrikane.
“Mundësia për atë sektor është më shumë sesa të kapërcejë ato vështirësi dhe ta shndërrojë këtë në fushën kryesore të rritjes së madhe ekonomike.”
Në disa raste, argumentoi ai, inovacioni në Afrikë mund t’i “tregojë të gjithë botës se si këta inovatorë në Jugun Global po e marrin këtë mjet të ri dhe po përfitojnë prej tij”.