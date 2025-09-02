Inteligjenca artificiale e punësuar në një restorant – njerëzit po e shkatërrojnë atë me porosi ‘të çuditshme’

Teknologjia revolucionare e inteligjencës artificiale, për të cilën shumë njerëz kanë frikë se do t’ua heqë vendet e punës, kohët e fundit ka hasur një pengesë tjetër të papritur.
Këtë herë, problemi është porositja e ushqimit në restorantet “drive-thru”.
Konkretisht, zinxhiri amerikan i ushqimit të shpejtë Taco Bell filloi të prezantojë një sistem porosish me zë në më shumë se 500 nga lokacionet e tij “drive-thru” vitin e kaluar, por tani e kupton se jo të gjithë janë të kënaqur me teknologjinë e re.
Mediat sociale janë përmbytur me ankesa nga përdoruesit për gabime teknike dhe vonesa në sistemin e tyre.
Ndërsa disa e gjejnë të gjithë përvojën e të folurit me një AI thjesht të çuditshme, të tjerë kanë vendosur ta ngatërrojnë qëllimisht sistemin me porosi si “18,000 gota ujë, ju lutem”, të cilat mund ta “rrëzojnë” lehtësisht sistemin.
Vetë menaxhmenti i kompanisë i ka pranuar vështirësitë.
“Po mësojmë shumë, do të jem i sinqertë me ju. Ndonjëherë na zhgënjen dhe ndonjëherë na habit vërtet”, tha për Wall Street Journal, Dane Matthews, drejtori digjital i rrjetit të restoranteve.
Për shkak të të gjitha sa më sipër, Matthews vuri në dukje se Taco Bell tani po shqyrton me kujdes se ku dhe kur ta përdorë këtë teknologji në të ardhmen.
Sipas tij, mund të mos ketë kuptim të përdoret ekskluzivisht AI në çdo vendndodhje. Ai përmendi restorante jashtëzakonisht të ngarkuara me radhë të gjata si shembull, ku një punonjës njerëzor ndoshta do ta bënte punën më me efikasitet.
Zinxhirë të tjerë, si Mac’s, të cilët më parë ndaluan një eksperiment të këtij lloji në bashkëpunim me IBM dhe tani po punojnë për një zgjidhje me Google, kanë sfida të ngjashme, ndërsa zinxhirë të tjerë restorantesh po zgjerojnë përdorimin e asistentëve të tyre të AI-së.
Kompania mëmë e Taco Bell, Yum Brands, ka punuar për zhvillimin e këtij sistemi për vite me radhë dhe në mars njoftoi një partneritet me Nvidia, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të tij.
Pavarësisht problemeve, ata thonë se nuk po heqin dorë nga AI me zë. Megjithatë, është një pyetje e hapur se çfarë saktësisht do të pritet nga teknologjia dhe ku do të lejohen punonjësit njerëzorë të ndërhyjnë dhe të marrin përsipër procesin.
Një porosi për 18,000 gota ujë, për shembull, nuk do të merrej në konsideratë nga asnjë punonjës. Planet e sakta janë ende duke u zhvilluar, ndërsa kompania analizon të dhënat nga më shumë se dy milion porosi që AI ka marrë deri më tani.