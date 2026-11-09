Inteligjenca franceze e lidh sulmin kibernetik ndaj sistemeve të ftohjes në supermarkete me Iranin

Shërbimet franceze të inteligjencës ia kanë atribuuar Iranit, përkatësisht Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), një sulm kibernetik të tetorit që kishte në shënjestër sistemet e ftohjes së supermarketeve, raportoi të hënën gazeta franceze Le Figaro, transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi gjatë natës mes 11 dhe 12 tetorit dhe preku sistemet e ftohjes në disa qindra supermarkete, sipas raportimit.
Duke cituar një burim pranë çështjes, gazeta tha se shërbimet franceze të inteligjencës ia kanë atribuuar operacionin njësisë kibernetike të IRGC-së.
Prokuroria e Parisit ka hapur hetim gjyqësor ndaj drejtuesit të grupit iranian Shahid Kaveh, një njësi e operacioneve sulmuese kibernetike që është pjesë e Qendrës Elektronike dhe Kibernetike të IRGC-së.
Hetimi përfshin gjithashtu dy zëvendësdrejtues të grupit dhe persona të tjerë që mund të identifikohen gjatë hetimeve.
“Prokuroria e Parisit po kërkon lëshimin e urdhërarresteve ndërkombëtare”, thuhet në një deklaratë të këtij institucioni.
Edhe vende të tjera evropiane, përfshirë Britaninë, Gjermaninë, Italinë, Portugalinë dhe Holandën, janë përballur së fundmi me sulme kibernetike që kanë pasur në shënjestër objektet e ftohjes.