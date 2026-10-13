Investimet izraelite në Qipro ngrenë shqetësime për dëbimin e banorëve vendas

Investitorë izraelitë po ndërtojnë komplekse banimi të mbyllura dhe resorte luksoze në ishullin mesdhetar të Qipros, duke nxitur shqetësime te një pjesë e banorëve vendas.
Disa qipriotë druajnë se këto investime mund të ndryshojnë strukturën e zonave të banuara, të rrisin presionin mbi banorët vendas dhe të thellojnë ndarjet ekzistuese në ishull.
Kritikët paralajmërojnë për rrezikun që zhvillimet e tilla të krijojnë enklava të izoluara dhe të nxisin një proces të qëndrueshëm të vendosjes dhe kontrollit territorial nga të huajt.