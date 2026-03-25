Irak, vriten 7 ushtarë dhe disa të tjerë plagosen në sulmin ajror në bazën Habbaniyah

Shtatë ushtarë u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror që goditi një klinikë ushtarake dhe një njësi inxhinierike në bazën Habbaniyah, në perëndim të Bagdadit sot në mëngjes, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Ministria e Mbrojtjes e Irakut tha se sulmi u pasua nga zjarri shtesë nga një avion ndërsa ekipet e shpëtimit vazhduan kërkimin në vend.
Sulmi vrau dhe plagosi personelin ndërsa ata po kryenin “detyrat e tyre kombëtare dhe humanitare”, tha ministria. Ajo e përshkroi sulmin si “shkelje flagrante dhe serioze të ligjeve dhe normave ndërkombëtare që ndalojnë shënjestrimin e objekteve mjekësore dhe stafit të tyre”.
Ministria e quajti sulmin “përshkallëzim të rrezikshëm”, duke theksuar se shënjestrimi i objekteve mjekësore përfaqëson “krim të rëndë”.
Ministria tha se sulmi nuk do ta dekurajojë personelin e saj, duke shtuar se Iraku rezervon të drejtën për të marrë të gjitha masat e nevojshme “për t’u përgjigjur në përputhje me ligjet në fuqi”. Ajo nuk e identifikoi palën përgjegjëse për sulmin.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.