Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Iraku dhe Irani diskutojnë hetimin për sulmet me dronë ndaj tubacionit të...

Iraku dhe Irani diskutojnë hetimin për sulmet me dronë ndaj tubacionit të naftës në Arabinë Saudite

Ministri i Jashtëm i Irakut, Fuad Hussein, dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, kanë diskutuar hetimin për sulmet me dronë ndaj tubacionit të naftës Lindje-Perëndim të Arabisë Saudite.

Sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve të Irakut, gjatë një bisede telefonike dy ministrat shqyrtuan masat e marra pas sulmeve dhe krijimin e një komiteti të përbashkët për hetimin e incidentit.

Ata diskutuan gjithashtu masat e sigurisë në pikat kufitare dhe një takim të planifikuar për të hënën në Oman, ku do të marrin pjesë Iraku, Irani dhe gjashtë shtetet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit.

Takimi do të fokusohet në çështje që lidhen me ngushticën e Hormuzit. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram