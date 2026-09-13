Iraku dhe Irani diskutojnë hetimin për sulmet me dronë ndaj tubacionit të naftës në Arabinë Saudite

Ministri i Jashtëm i Irakut, Fuad Hussein, dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, kanë diskutuar hetimin për sulmet me dronë ndaj tubacionit të naftës Lindje-Perëndim të Arabisë Saudite.
Sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve të Irakut, gjatë një bisede telefonike dy ministrat shqyrtuan masat e marra pas sulmeve dhe krijimin e një komiteti të përbashkët për hetimin e incidentit.
Ata diskutuan gjithashtu masat e sigurisë në pikat kufitare dhe një takim të planifikuar për të hënën në Oman, ku do të marrin pjesë Iraku, Irani dhe gjashtë shtetet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit.
Takimi do të fokusohet në çështje që lidhen me ngushticën e Hormuzit. /mesazhi