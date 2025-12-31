Iraku: Koalicioni i udhëhequr nga SHBA-ja do të tërhiqet nga baza “Ain al-Asad” javën e ardhshme

Komanda e Operacioneve të Përbashkëta të Irakut tha sot se forcat e koalicionit ndërkombëtar kundër DEASH-it do të tërhiqen plotësisht nga Baza Ajrore “Ain al-Asad” në provincën perëndimore Anbar javën e ardhshme, një hap drejt përfundimit të pranisë ushtarake të koalicionit të udhëhequr nga SHBA-ja në vend, transmeton Anadolu.
Gjeneral-lejtnant Qais al-Mohammadi, zëvendëskomandant i Komandës së Operacioneve të Përbashkëta, tha në një konferencë për shtyp në Bagdad se tërheqja do të përfshijë dorëzimin e plotë të bazës te forcat irakiane.
Mohammadi tha se “Ain al-Asad do të përjetojë një tërheqje të plotë javën e ardhshme dhe do të transferohet te njësitë tona irakiane”.
“Ekziston një orar për të përfunduar të gjitha këto hapa. Kjo është një arritje që lidhet me aftësitë irakiane dhe sovranitetin irakian dhe gjithashtu pasqyron mirëkuptimin me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e koalicionit për ta zhvendosur misionin në memorandume dypalëshe”, shtoi Mohammadi.
Korniza e ardhshme do të përqendrohet në shkëmbimin e ekspertizës, informacionit të inteligjencës, trajnimit dhe pajisjeve në një mënyrë që siguron sovranitetin dhe pavarësinë e Irakut dhe mbështet zhvillimin e forcave të tij të sigurisë, deklaroi ai.
SHBA-ja aktualisht ka rreth 2.500 trupa në Irak. Koalicioni, i cili përfshin vende si Franca dhe Spanja, u formua në vitin 2014 për të luftuar DEASH-in, i cili dikur kontrollonte zona të mëdha të Irakut dhe Sirisë.