Iraku kundërshton sulmet ndaj shteteve të Gjirit, zotohet të bllokojë sulmet ndërkufitare

Bagdadi hodhi poshtë çdo sulm që synon vendet e Gjirit ose Jordaninë, duke theksuar se siguria e vendeve arabe është “një pjesë e pandashme” e sigurisë kombëtare të Irakut, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Irakut tha se qeveria “refuzon kategorikisht çdo agresion ose shënjestrim” ndaj vendeve të Gjirit dhe Jordanisë, duke nënvizuar se stabiliteti rajonal është interes i përbashkët për të gjithë popujt.
Ajo shtoi se Iraku mbetet i përkushtuar ndaj një “politike të jashtme të balancuar” bazuar në bashkëpunim dhe respekt të ndërsjellë, dhe po punon me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë për të “forcuar sigurinë, stabilitetin dhe për të ulur tensionet”, për të shmangur përshkallëzime të mëtejshme.
Qeveria gjithashtu konfirmoi se vazhdon të marrë masat e nevojshme për të adresuar sfidat e sigurisë “në përputhje me kushtetutën dhe ligjin”, duke theksuar se agjencitë e sigurisë së Irakut po koordinohen me homologët e tyre në “vendet vëlla dhe mike”.
Bagdadi shprehu “gatishmërinë e plotë” për të pranuar çdo informacion ose provë lidhur me sulme të kryera nga territori i Irakut ndaj shteteve fqinje dhe për t’i trajtuar ato “në mënyrë të përgjegjshme dhe të shpejtë”.
Deklarata theksoi refuzimin e Irakut për përdorimin e territorit të tij për të kryer sulme ndaj vendeve të tjera, duke shtuar se qeveria është e përkushtuar për të ruajtur sovranitetin, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të parandaluar veprime që mund të dëmtojnë sigurinë rajonale.
Të mërkurën, vendet e Gjirit dhe Jordania dënuan fuqishëm sulmet iraniane si “shkelje flagrante” të sovranitetit dhe integritetit të tyre territorial, duke konfirmuar të drejtën e tyre të plotë për vetëmbrojtje.
Në një deklaratë të përbashkët, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Arabia Saudite, Katari dhe Jordania thanë se sulmet e kryera nga Irani ose përfaqësuesit e tij përbëjnë “shkelje të ligjit ndërkombëtar, të ligjit humanitar ndërkombëtar dhe të Kartës së Kombeve të Bashkuara”.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga 28 shkurti, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izrael nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit, duke shkaktuar mbi 1.340 viktima, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.
Me shpërthimin e luftës ndaj Iranit, disa fraksione irakiane kanë kryer dhjetëra sulme ndaj objekteve amerikane brenda vendit dhe në gjithë rajonin.