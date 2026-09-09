Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Iraku: Një cisternë nafte u godit nga një burim i paidentifikuar në...

Iraku: Një cisternë nafte u godit nga një burim i paidentifikuar në ujërat territorial

Iraku ka njoftuar se një cisternë nafte, e përdorur për magazinimin e karburantit dhe e operuar nga Kompania Irakiane e Cisternave të Naftës, u godit nga një burim i paidentifikuar ndërsa ndodhej në ujërat territoriale të vendit, transmeton Anadolu.

“Incidenti shkaktoi dëme të vogla materiale në trupin e anijes”, tha Ministria e Naftës në një deklaratë në rrjetet sociale.

Sipas ministrisë, incidenti nuk shkaktoi viktima apo të lënduar në mesin e ekuipazhit të anijes dhe nuk pati rrjedhje të ngarkesës së saj në ujë.

Ministria shtoi se autoritetet përkatëse po hetojnë incidentin për të përcaktuar burimin e goditjes dhe rrethanat që çuan në të.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram