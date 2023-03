Iraku planifikon të mbjellë 5 milionë pemë për të luftuar ndryshimet klimatike – VIDEO

Kryeministri i Irakut njoftoi të dielën një fushatë për të luftuar ndikimet e rënda të ndryshimeve klimatike në vendin me mungesë uji, duke përfshirë mbjelljen e pesë milionë palmave dhe pemëve.

Iraku i pasur me naftë, por i plagosur nga lufta, vuan nga nxehtësia ekstreme e verës, thatësirat e shpeshta, shkretëtirëzimi dhe stuhitë e rregullta të pluhurit, probleme që të gjitha përkeqësohen nga një planet i nxehtë.

Kryeministri Mohammed Shia Al Sudani tha në një konferencë për klimën se më shumë se shtatë milionë irakianë tashmë janë prekur nga ndryshimet klimatike dhe qindra mijëra janë zhvendosur nga thatësira.

Ai përmendi sfidat duke përfshirë “temperaturat e larta, mungesën e shiut dhe një rritje të stuhive të pluhurit”, si dhe zvogëlimin e hapësirave të gjelbra, të cilat të gjitha “kërcënojnë ushqimin, shëndetin, mjedisin dhe sigurinë e komunitetit”.

Al Sudani, i cili mori detyrën në fund të tetorit, tha se qeveria e tij po fillonte “një nismë madhështore pyllëzimi, e cila përfshin mbjelljen e pesë milionë pemëve dhe palmave në të gjitha qeveritë e Irakut”.

Al Sudani tha se qeveria po punonte për një “vizion të Irakut për veprimin klimatik” më të gjerë, duke folur në një konferencë në qytetin jugor të Basrës, ku morën pjesë ambasadorë të huaj dhe zyrtarë të OKB-së.

Dikur i njohur si ‘vendi i 30 milionë palmave’ dhe shtëpia e 600 llojeve të hurmave, prodhimi i frutave në Irak është dëmtuar nga dekada konfliktesh dhe sfidash mjedisore, duke përfshirë thatësirën, shkretëtirëzimin dhe kripëzimin. /mesazhi

