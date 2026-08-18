Iraku: Streha e ISIS-it u shkatërrua, terroristët u vranë në sulmet ajrore në Kirkuk

Iraku tha se forcat e tij kishin shkatërruar një strehë të ISIS-it (DAESH) në sulmet ajrore në provincën veriore të Kirkukut, transmeton Anadolu.
“Operacioni erdhi si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të inteligjencës për të ndjekur mbetjet e terrorizmit dhe u bazua në informacione të sakta nga Drejtoria e Inteligjencës Ushtarake,” tha Celula e Mediave të Sigurisë në një deklaratë të hënën vonë.
Ajo tha se terroristët e ISIS-it u zbuluan brenda një strehe në Wadi Zghitoun në Kirkuk dhe se avionët irakianë F-16 kryen dy sulme ajrore në vend.
“Sulmet shkatërruan plotësisht strehën dhe vranë të gjithë elementët terroristë brenda”, shtoi ajo, pa specifikuar numrin e tyre.
Iraku shpalli “fitoren” mbi ISIS-in në dhjetor 2017, pas vitesh luftimesh kundër grupit terrorist.
Megjithatë, celulat e ISIS-it vazhdojnë të operojnë dhe të kryejnë sulme sporadike në pjesë të Irakut verior, perëndimor dhe lindor, ndërsa forcat irakiane vazhdojnë operacionet ushtarake dhe të sigurisë kundër mbetjeve të grupit.