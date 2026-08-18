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Iraku: Streha e ISIS-it u shkatërrua, terroristët u vranë në sulmet ajrore në Kirkuk

Iraku tha se forcat e tij kishin shkatërruar një strehë të ISIS-it (DAESH) në sulmet ajrore në provincën veriore të Kirkukut, transmeton Anadolu.

“Operacioni erdhi si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të inteligjencës për të ndjekur mbetjet e terrorizmit dhe u bazua në informacione të sakta nga Drejtoria e Inteligjencës Ushtarake,” tha Celula e Mediave të Sigurisë në një deklaratë të hënën vonë.

Ajo tha se terroristët e ISIS-it u zbuluan brenda një strehe në Wadi Zghitoun në Kirkuk dhe se avionët irakianë F-16 kryen dy sulme ajrore në vend.

“Sulmet shkatërruan plotësisht strehën dhe vranë të gjithë elementët terroristë brenda”, shtoi ajo, pa specifikuar numrin e tyre.

Iraku shpalli “fitoren” mbi ISIS-in në dhjetor 2017, pas vitesh luftimesh kundër grupit terrorist.

Megjithatë, celulat e ISIS-it vazhdojnë të operojnë dhe të kryejnë sulme sporadike në pjesë të Irakut verior, perëndimor dhe lindor, ndërsa forcat irakiane vazhdojnë operacionet ushtarake dhe të sigurisë kundër mbetjeve të grupit.

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