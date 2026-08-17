Irani: Afati 60-ditor për bisedimet me SHBA-në ka humbur rëndësinë pas shkeljeve nga Washingtoni

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei, tha të hënën se afati 60-ditor për bisedime me SHBA-në pas memorandumit të mirëkuptimit të 17 qershorit “humbi rëndësinë e tij” pas asaj që ai e quajti shkelje “flagrante” nga Washingtoni, transmeton Anadolu.
“Nuk ka asnjë dispozitë në memorandumin e mirëkuptimit që i referohet një ‘afati 60-ditor’, dhe Republika Islamike e Iranit nuk i formulon kurrë politikat e saj nën presion, ultimatume apo afate kohore”, u tha Baqaei gazetarëve në një konferencë javore për shtyp, siç u citua nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Memorandumi në vend të kësaj parashikonte një periudhë 60-ditore për negociata mbi dy çështje – “heqjen e sanksioneve” dhe “çështjen e programit bërthamor” – të cilat mund të ishin zgjatur nëse nuk arrihej ndonjë marrëveshje, shtoi ai.
“Për shkak të shkeljes flagrante dhe të përhapur të memorandumit të mirëkuptimit nga Shtetet e Bashkuara, nuk u nis asnjë dialog vetëm disa javë pas nënshkrimit të tij”, tha Baqaei.
“Si rezultat, diskutimi i afatit 60-ditor humbi plotësisht rëndësinë e tij”, shtoi ai.
Zëdhënësi iranian tha se negociatat me Omanin për një tranzit detar në Ngushticën e Hormuzit po vazhdojnë.
“Përpilimi i hartës së rrugës së trafikut detar me Omanin ka marrë kohë për shkak të ndërlikimeve të sigurisë të shkaktuara nga veprimet e SHBA-së dhe regjimit izraelit, shumëllojshmëria e aktorëve dhe ndërprerja e rrymave keqdashëse”, shtoi ai.