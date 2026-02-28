Irani akuzon SHBA-në dhe Izraelin për shkelje të Kartës së OKB-së, zotohet për përgjigje “vendimtare”

Irani ka akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për agresion ushtarak, duke i cilësuar sulmet si shkelje të sovranitetit të tij dhe të Nenit 2(4) të Kartës së OKB-së, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme tha se sulmet shënjestruan infrastrukturën e mbrojtjes dhe objekte civile në disa qytete dhe ndodhën në një kohë kur Teherani dhe Washingtoni ishin të angazhuar në një proces diplomatik.
Ajo theksoi se Irani i kishte dhënë përparësi diplomacisë për të shmangur luftën, por “tani ka ardhur koha për të mbrojtur atdheun”, duke theksuar se forcat e armatosura do të përgjigjen në mënyrë “vendimtare dhe të fuqishme”.
Teherani pohoi të drejtën për vetëmbrojtje sipas Nenit 51 të Kartës së OKB-së dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe komunitetit ndërkombëtar të dënojnë sulmin e përbashkët SHBA-Izrael dhe të ndërmarrin veprime urgjente.
Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit herët sot, duke deklaruar se ai kishte për qëllim eliminimin e kërcënimeve të pretenduara nga “regjimi iranian”,