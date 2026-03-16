Irani: Fqinjët që strehojnë forca amerikane dhe mundësojnë sulme duhet të sqarojnë qëndrimin e tyre

Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, ka pretenduar se “disa shtete fqinje” që strehojnë forca amerikane dhe lejojnë “sulme ndaj Iranit” po “inkurajojnë këtë masakër” dhe duhet të sqarojnë qëndrimin e tyre, transmeton Anadolu.
“Qindra civilë iranianë janë vrarë në bombardimet Izrael-SHBA, përfshirë më shumë se 200 fëmijë”, shkroi Araghchi në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Raportet pretendojnë se disa shtete fqinje, të cilat strehojnë forca amerikane dhe lejojnë sulme ndaj Iranit, gjithashtu po e inkurajojnë në mënyrë aktive këtë masakër. Qëndrimet e tyre duhet të sqarohen menjëherë”, theksoi ai.