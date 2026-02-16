Irani i kërkon SHBA-së të negociojë në mënyrë të pavarur nga ndikimi izraelit në bisedimet mbi programin bërthamor

Irani i ka kërkuar SHBA-së të vlerësojë interesat e saj në mënyrë të pavarur nga ndikimi izraelit në negociatat mbi programin bërthamor të Teheranit, transmeton Anadolu.
Në një intervistë të kohëve të fundit me Al Jazeera, Ali Larijani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, tha se procesi i negociatave po vazhdon dhe se vendet rajonale po bëjnë gjithashtu përpjekje për të ndihmuar që bisedimet të kenë sukses.
Duke iu drejtuar një letre të dërguar nëpërmjet ministrit të Jashtëm të Omanit, Badr bin Hamad al-Busaidi, ku SHBA-së i përcillen qëndrimet e Teheranit, Larijani tha se nuk është marrë asnjë përgjigje zyrtare.
Ai theksoi se Irani mbetet i hapur për bashkëpunim në negociata dhe vazhdon të mbështesë bisedimet, duke vënë në dukje se kishte një bazë të përbashkët midis Teheranit dhe Washingtonit për mosposedimin e armëve bërthamore nga Irani, të cilat ai këmbëngul se nuk po i ndjek.
Duke theksuar se procesi i negociatave nuk duhet të zgjatet, Larijani tha se programi raketor i Iranit nuk do të jetë pjesë e negociatave, pasi përfshirja e temave të tjera mund ta prishë procesin.
“Programi ynë raketor është krejtësisht i ndarë nga ai bërthamor. Është një çështje e brendshme, në thelb e lidhur me sigurinë tonë kombëtare. Si i tillë, nuk mund të jetë pjesë e këtyre negociatave”, tha ai.
Larijani tha gjithashtu se ideja që Irani të ulë pasurimin e uraniumit në zero “nuk ishte në tryezë”.
“Është jopraktike që një vend që e ka zotëruar tashmë këtë teknologji ta ulë atë në zero”, tha ai, duke përmendur nevojën për uranium të pasuruar për qëllime të tilla si kërkimi dhe trajtimi shëndetësor.
Larijani theksoi gjithashtu se Irani është i përgatitur për çdo kërcënim të mundshëm dhe akuzoi Izraelin se po përpiqet të ndërhyjë në negociata dhe të destabilizojë rajonin.
“Negociatat tona janë ekskluzivisht me Shtetet e Bashkuara. Ne nuk jemi të angazhuar në asnjë bisedë me Izraelin”, tha Larijani i cili shtoi më tej: “Megjithatë, Izraeli është futur në këtë proces, me qëllimin e tyre për të minuar dhe sabotuar këto negociata”.
Ai vuri në dukje se Irani është gati të bashkëpunojë me Arabinë Saudite, Egjiptin dhe Turqinë për të ruajtur stabilitetin rajonal.
Duke komentuar luftën 12-ditore me Izraelin në qershor të vitit të kaluar, Larijani pranoi se aparati i inteligjencës së Iranit nuk ishte aq i fortë sa u portretizua, por vuri në dukje se masat e sigurisë janë forcuar dhe sulmi i Izraelit nxiti unitetin kombëtar.