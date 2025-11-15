Irani konfirmon sekuestrimin e një cisterne të huaj nafte për shkak të “shkeljeve”

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit ka konfirmuar se forcat detare kanë sekuestruar një cisternë të huaj të naftës në brigjet jugore të vendit, duke përmendur “shkelje” nga anija, transmeton Aandolu.
IRGC-ja tha se një cisternë e naftës me flamur të Ishujve Marshall, e quajtur “Talara”, u ndalua në brigjet e rajonit Makran pas një urdhri gjyqësor.
Nga atje theksuan se cisterna e naftës u kap “në shkelje për transportimin e mallrave të paautorizuara”, pasi thuhet se po transportonte 30 mijë tonë petrokimikate në rrugën e saj për në Singapor.