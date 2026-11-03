Irani: Nuk ka zhvillime të reja në bisedimet për një marrëveshje të mundshme me SHBA-në

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei, ka deklaruar se nuk ka zhvillime të reja lidhur me një marrëveshje të mundshme me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Megjithatë, tha Baqaei për mediat shtetërore, bisedimet me Washingtonin po vazhdojnë përmes ndërmjetësve.
“Përvojat e mëparshme pengojnë çdo optimizëm lidhur me seriozitetin e Amerikës në diplomaci”, tha Baqaei, duke shtuar se përgatitjet e Teheranit për t’u mbrojtur në rast të rifillimit të armiqësive janë “në nivelin më të lartë”.
Tensionet në Lindjen e Mesme kanë mbetur të larta pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj duke shënjestruar Izraelin dhe asetet amerikane në rajon, përpara se në prill të arrihej një marrëveshje armëpushimi.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan më 18 qershor një memorandum mirëkuptimi për lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, por zbatimi i tij ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me sigurinë në këtë rrugë ujore.