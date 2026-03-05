Irani paralajmëron: Nëse sulmohet ambasada jonë në Bejrut, godasim ambasadat izraelite nëpër botë

Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë rritur ndjeshëm pas një deklarate të fortë nga zyrtarë të lartë ushtarakë iranianë, të cilët paralajmëruan për një kundërpërgjigje të drejtpërdrejtë dhe të zgjeruar, në rast të një sulmi ndaj misionit diplomatik iranian në Bejrut. Paralajmërimi u bë publik nga zëdhënësi i Forcave të Armatosura iraniane, Gjenerali i Brigadës Abolfazl Shekarchi, dhe u raportua nga agjencia gjysmëzyrtare Tasnim News Agency.
Sipas Shekarchiut, çdo veprim ushtarak nga ana e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit kundër ambasadës së Iranit në kryeqytetin e Libanit do të konsiderohet një akt i hapur agresioni dhe do të pasohet me masa të ashpra reciproke. Ai theksoi se përgjigjja iraniane nuk do të kufizohet vetëm në rajon, por mund të shtrihet ndaj ambasadave izraelite në vende të ndryshme të botës.
“Çdo sulm ndaj përfaqësisë sonë diplomatike do të përballet me një reagim vendimtar. Objektivat izraelite, përfshirë ambasadat e tyre, do të jenë në shënjestër, nëse ndodh një akt i tillë”, citohet të ketë deklaruar ai. Kjo deklaratë shihet si një sinjal i qartë për përshkallëzim të mundshëm, në një moment kur situata e sigurisë në Lindjen e Mesme mbetet e brishtë.
Ambasadat dhe misionet diplomatike mbrohen nga konventa ndërkombëtare, përfshirë Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike, e cila ndalon çdo sulm apo cenim të tyre. Një përplasje e tillë do të përbënte jo vetëm shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare, por edhe rrezik për përhapjen e konfliktit përtej kufijve rajonalë.
Deklarata e fundit vjen në sfondin e përshkallëzimit të retorikës dhe incidenteve të shumta që kanë përfshirë aktorë të lidhur me të dyja palët në rajon. Bejruti, si një pikë kyçe ku ndërthuren interesa të ndryshme gjeopolitike, konsiderohet veçanërisht i ndjeshëm ndaj çdo zhvillimi ushtarak apo diplomatik.