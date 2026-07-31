Irani paralajmëron Qipron dhe Bullgarinë: Mos lejoni SHBA-në të përdorë bazat tuaja për sulme

Irani ka paralajmëruar dy vende evropiane që të mos lejojnë Shtetet e Bashkuara të përdorin bazat e tyre për të nisur sulme të mundshme ndaj Republikës Islamike.
Në një telefonatë midis ministrave të jashtëm të Iranit dhe Qipros, Abbas Araghchi theksoi nevojën për të parandaluar që çdo forcë armike të përdorë bazat ushtarake të huaja të vendosura në Qipro për të kryer akte agresioni kundër Iranit.
Ministri i Jashtëm qipriot, Konstantinos Kombos tha se qeveria e tij kishte marrë garanci nga Mbretëria e Bashkuar se bazat ushtarake të huaja të vendosura në Qipro nuk do të përdoren kundër asnjë vendi, përfshirë Iranin, sipas deklaratës së ministrisë së jashtme iraniane.
Në një telefonatë të veçantë me ministren e jashtme bullgare Velislava Petrova-Chamova, Araghchi i kërkoi të rishqyrtojë një vendim të qeverisë bullgare për të lejuar avionët ushtarakë amerikanë të përdorin një nga bazat e saj për operacione ushtarake.
“Irani pret që qeveria bullgare ta rishqyrtojë urgjentisht vendimin e saj”, tha ministri i jashtëm iranian, duke paralajmëruar se Republika Islamike nuk do të hezitojë të mbrojë interesat dhe sigurinë e saj kombëtare kundër çdo agresioni ose akti armiqësor, dhe se çdo palë që merr pjesë në akte agresioni kundër Iranit në çfarëdo mënyre do të mbajë përgjegjësi për pasojat.