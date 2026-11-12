Irani paralajmëron se bazat ushtarake në Evropë mund të jenë shënjestra në një luftë të re të SHBA-së

Zyrtari më i lartë i sigurisë i Iranit paralajmëroi të mërkurën se Teherani mund të godasë bazat ushtarake të përfshira në çdo ofensivë të ripërtërirë të SHBA-së kundër Iranit, duke përfshirë bazat në Evropë, transmeton Anadolu.
Mohsen Rezaei, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, tha në platformën amerikane të mediave sociale X se “çdo bazë ushtarake e përfshirë në agresion” do të jetë një objektiv legjitim, duke e shtrirë paralajmërimin “nga Azia Perëndimore në Evropë”.
“Nuk ka distancë të sigurt. Nuk ka strehë të sigurt. Nuk ka imunitet,” shkroi ai.
Paralajmërimi pasoi vërejtjet më herët të mërkurën nga Kioumars Heydari, zëvendës shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura iraniane, i cili tha se Teherani është i përgatitur të godasë përtej rajonit nëse sulmohet përsëri.
Heydari tha për transmetuesin iranian IRIB se bazat dhe interesat e SHBA-së janë brenda rrezes së raketave dhe dronëve iranianë. Ai theksoi se vendet që lejojnë avionët të sulmojnë Iranin nga territori i tyre mund të përballen me sulme hakmarrëse.
Tensionet midis Teheranit dhe Washingtonit kanë vazhduar që nga fillimi i ofensivës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt.
Irani dhe SHBA-ja mbeten në mosmarrëveshje për mënyrën se si të zbatojnë një memorandum mirëkuptimi të arritur më 18 qershor në Islamabad. Mosmarrëveshjet rreth sanksioneve, bllokada detare e SHBA-së dhe rregullimet e sigurisë në Ngushticën e Hormuzit kanë komplikuar përpjekjet për t’i dhënë fund luftës.