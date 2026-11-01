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Irani paralajmëron SHBA-në dhe Izraelin për sulme të reja pas kërcënimeve të Trumpit dhe Netanyahut

Iranian missiles are displayed next to a banner with a picture of Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei on a street in Tehran, Iran [File: Majid Asgaripour/West Asia News Agency via Reuters]

Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se çdo sulm i ri ndaj vendit të tij do të pasohet me kundërpërgjigje të menjëhershme dhe të fuqishme.

Në një deklaratë drejtuar komandantëve të lartë ushtarakë, Khamenei theksoi se çdo nivel apo formë kërcënimi duhet të marrë përgjigje të menjëhershme, me ndikim të fuqishëm dhe pa kufizime gjeografike.

Ai gjithashtu urdhëroi komandantët ushtarakë që të përditësojnë listën e objektivave të mundshme, duke përfshirë të gjitha llojet e aseteve materiale dhe jomateriale që i përkasin, siç i cilësoi ai, “armikut amerikano-sionist”.

Paralajmërimi vjen pas kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit, duke shtuar frikën për një rikthim të përballjes ushtarake mes palëve. /mesazhi

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