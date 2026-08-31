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Irani pretendon se ka goditur me dronë forcat amerikane në një bazë ajrore në Emiratet e Bashkuara Arabe

Ushtria iraniane njoftoi të hënën herët se kishte lëshuar dhjetëra dronë shpërthyes kundër trupave dhe helikopterëve amerikanë të vendosur në bazën ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe, si hakmarrje për një sulm amerikan ndaj ishullit iranian Larak, transmeton Anadolu.

“Që nga orët e hershme të mëngjesit, Ushtria e Republikës Islamike të Iranit ka goditur me dhjetëra dronë shpërthyes objektet ku ndodheshin helikopterë dhe personel ushtarak amerikan në bazën Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe”, tha ushtria, sipas agjencive iraniane të lajmeve.

Ajo e përshkroi Al Minhad si një qendër të rëndësishme logjistike dhe të transportit ajror për forcat e huaja dhe u zotua për hakmarrje të mëtejshme ndaj trupave amerikane.

Ushtria tha se sulmi u krye në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e pjesëtarëve të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) dhe civilëve në sulmin e SHBA-së të dielën ndaj ishullit iranian Larak.

Të dielën, forcat amerikane goditën dy lëshues iranianë në ishullin Larak, duke shënuar sulmet e para amerikane në territorin iranian që nga fundi i korrikut.

Operacioni kishte në shënjestër sisteme që dyshohej se po përgatiteshin të lëshonin raketa që transportonin mina detare drejt Ngushticës së Hormuzit.

IRGC-ja tha se disa pjesëtarë të forcave të saj dhe civilë u vranë ose u plagosën në sulm dhe u zotua se do të kundërpërgjigjej.

Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim raportoi se informacionet paraprake tregonin se sulmi ishte kryer me dronë.

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