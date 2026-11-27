Marina iraniane njoftoi të premten se forcat e saj kanë rimarrë dy cisterna nafte iraniane, për të cilat pretendon se ishin “vjedhur” nga ushtria amerikane, transmeton Anadolu.
“Ushtria amerikane vodhi dy cisterna nafte iraniane, por forcat tona hipën në anije ndërsa ekuipazhet e tyre po flinin dhe arritën t’i rimarrin”, citoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars komandantin e Marinës, Shahram Irani.
Teherani pretendoi gjithashtu se forcat amerikane po merrnin pagesa nga pronarët e anijeve në këmbim të garantimit të kalimit të tyre të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit.
“Kur anijet shënjestrohen, ata nuk e pranojnë këtë çështje dhe nuk i kthejnë paratë”, pretendoi Irani, sipas raportimit.
Zyrtarët amerikanë nuk kishin reaguar menjëherë ndaj këtyre pretendimeve.
Tensionet në Lindjen e Mesme kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur sulme iraniane ndaj Izraelit dhe objekteve ushtarake amerikane në vendet arabe.
Një memorandum mirëkuptimi, i nënshkruar më 18 qershor me ndërmjetësimin e Pakistanit, ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa përplasjet ushtarake kanë rifilluar herë pas here që nga korriku, pavarësisht përpjekjeve diplomatike.