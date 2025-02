Irani Qëndron i Palëkundur për Programin Bërthamor, Refuzon Presionin Perëndimor

Irani ka riafirmuar përkushtimin e tij ndaj programit bërthamor, duke deklaruar se nuk do të tregojë dobësi përballë presionit ndërkombëtar. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmail Baghaei, theksoi se Irani ka respektuar Traktatin për Mos përhapjen e Armëve Bërthamore (NPT) dhe masat mbrojtëse bërthamore, duke këmbëngulur se aktivitetet e tij mbeten paqësore.

Baghaei kritikoi kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, duke kërkuar veprime ndërkombëtare kundër kërcënimeve të tij ndaj Iranit. Ai gjithashtu hodhi poshtë deklaratat e fundit të zyrtarëve amerikanë mbi negociatat me Teheranin, duke i quajtur ato kontradiktore dhe të pabesueshme.

Zëdhënësi sqaroi se vizita e ardhshme e emirit të Katarit në Iran nuk ka lidhje me bisedimet me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, Irani vazhdon konsultimet me vendet evropiane për të organizuar një raund të tretë bisedimesh diplomatike. /mesazhi