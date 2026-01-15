Irani rihap hapësirën ajrore pas një mbylljeje disaorëshe mes shqetësimeve për veprime ushtarake

Irani ka rihapur hapësirën e tij ajrore pas një mbylljeje që zgjati afro pesë orë, e vendosur për shkak të shqetësimeve mbi veprime të mundshme ushtarake, të cilat shkaktuan ndërprerje të fluturimeve në rajon.
Sipas një njoftimi të publikuar në faqen e Administratës Federale të Aviacionit të SHBA-së (FAA), autoritetet iraniane mbyllën hapësirën ajrore për të gjitha fluturimet, me përjashtim të mbërritjeve dhe nisjeve ndërkombëtare me leje zyrtare, rreth orës 22:15 GMT të mërkurën.
Kufizimi u hoq pak para orës 03:00 GMT të enjten, siç tregojnë të dhënat e shërbimit të gjurmimit të fluturimeve Flightradar24, ndërsa disa fluturime iraniane ishin ndër të parat që rifilluan kalimin mbi territorin e vendit. /mesazhi