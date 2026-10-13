Irani shënjestron 6 anije pranë Hormuzit brenda një dite, shifra më e lartë që nga fillimi i luftës me SHBA-në

Sulmet iraniane ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit dhe përreth saj kanë arritur ritmin më të lartë që nga fillimi i luftës me SHBA-në më 28 shkurt, me gjashtë anije të shënjestruara brenda një dite, sipas të dhënave të agjencisë britanike të Operacioneve të Tregtisë Detare (UKMTO) dhe burimeve ndërkombëtare të sigurisë detare, transmeton Anadolu.
Të dhënat e UKMTO-së dhe burimeve të sigurisë detare tregojnë se Irani ka shënjestruar më shumë se 18 anije tregtare gjatë 12 ditëve të para të tetorit, përfshirë gjashtë të hënën.
Vetëm nga 5 deri më 12 tetor, në Ngushticën e Hormuzit dhe përreth saj janë regjistruar të paktën 14 sulme, tentativa sulmesh dhe raste të ndalimit të anijeve, sipas të njëjtave burime.
Të dhënat e UKMTO-së dhe deklaratat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tregojnë një rritje të ndjeshme të sulmeve ndaj transportit detar tregtar që nga rifillimi i përleshjeve mes Teheranit dhe Washingtonit në korrik.
Në korrik janë regjistruar të paktën 12 sulme ndaj cisternave të naftës dhe anijeve të mallrave, ndërsa në gusht janë shënjestruar të paktën dhjetë anije, përfshirë cisterna nafte dhe gazi natyror të lëngshëm pranë portit Fujairah të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe portit Sohar të Omanit.
Numri u rrit në 18 anije në shtator, ndërsa SHBA-ja dhe vendet e Gjirit iu drejtuan gjithnjë e më shumë transferimeve të ngarkesave nga njëra anije në tjetrën, duke përdorur anije më të vogla për transportimin e naftës, përpara se ajo të ngarkohej në cisterna më të mëdha në zona më të sigurta.
IRGC-ja pretendoi se këto operacione përbëjnë “kontrabandë të paligjshme të naftës dhe përpjekje për të thyer bllokadën e Hormuzit” ndërsa i zgjeroi operacionet duke përfshirë anije furnizimi, rimorkiatorë dhe cisterna të vogla në Gjirin Persik.
IRGC-ja pretendoi se disa nga anijet e shënjestruara janë dëmtuar nga shpërthime pasi kanë goditur mina detare gjatë lundrimit “të paligjshëm” nëpër rrugë që ajo i konsideron “të pasigurta”.
Teherani thotë se përshkallëzimi i operacioneve kundër transportit detar është përgjigje ndaj “bllokadës detare amerikane” ndërsa u ka bërë thirrje anijeve të mos përdorin rrugë që nuk i ka miratuar dhe të mos kalojnë në këtë zonë pasi të kenë fikur sistemet e navigimit dhe identifikimit.
Që nga prilli, Irani ka vendosur kufizime ndaj trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit, përfshirë përcaktimin e rrugëve të kalimit dhe kërkesën për koordinim paraprak me Marinën e IRGC-së. Më 30 maj, Teherani njoftoi se anijet që kalojnë nëpër ngushticë do të duhet të marrin paraprakisht autorizimin e Marinës së IRGC-së, duke paralajmëruar se kalimi pa leje do të përbënte “kërcënim për sigurinë”.
Zhvillimet vijnë në mes të tensioneve të vazhdueshme mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët strategjike më të rëndësishme në botë për furnizimin me energji dhe mallra, si dhe një çështje kyç në negociatat mes dy palëve.
Lufta filloi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt, përpara se në prill të arrihej një armëpushim. Përleshjet mes Washingtonit dhe Teheranit rifilluan më vonë, pasi negociatat ngecën, pavarësisht nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi nga të dyja palët në qershor.