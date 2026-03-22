Irani shënjestron jugun e Izraelit, 40 persona plagosen në qytetin që mban objektin bërthamor

Të paktën 40 persona janë plagosur pasi një raketë iraniane goditi qytetin jugor izraelit të Dimonës, ku ndodhet një objekt bërthamor, sipas ushtrisë izraelite të shtunën në mbrëmje.
Raketa, e cila goditi një zonë banimi, la një djalë 10-vjeçar në gjendje të rëndë me lëndime dhe një grua të plagosur nga fragmente qelqi, ndërsa 37 të tjerë po trajtohen për lëndime të lehta, raportoi shërbimi izraelit Magen David Adom në llogarinë e tyre X.
Sipas televizionit shtetëror iranian, sulmi ndaj Dimonës ishte në hakmarrje për një sulm të së shtunës në centralin bërthamor Natanz, rreth 50 kilometra larg qytetit të Kashanit, për të cilin ushtria izraelite thotë se nuk ishte përgjegjëse.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se “nuk ka marrë asnjë shenjë dëmtimi në qendrën e kërkimit bërthamor Negev”, duke shtuar se “nuk janë zbuluar nivele jonormale rrezatimi”. Megjithatë, IAEA po “monitoron nga afër situatën”.
Ndërkohë, ministrat e jashtëm të G7 dhe Bashkimi Evropian kërkuan të shtunën një ndalesë “të menjëhershme dhe pa kushte” të sulmeve të regjimit iranian kundër aleatëve në Lindjen e Mesme. Në një deklaratë të përbashkët, ata thanë: “Ne i dënojmë me fjalët më të ashpra sulmet e pamatura të regjimit kundër civilëve dhe infrastrukturës civile, përfshirë infrastrukturën energjetike, në Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani dhe Irak”.
Qyteti i shkretëtirës Dimona është shtëpia e qendrës kryesore të kërkimit bërthamor të Izraelit, e cila u hap në vitin 1958. Izraeli as nuk e ka konfirmuar dhe as nuk e ka mohuar bindjen e përhapur se zotëron armë bërthamore.