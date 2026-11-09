Irani: Sulmet amerikane në ishullin Qeshm nuk shkaktuan dëme në infrastrukturën jetike

Sulmet amerikane gjatë natës në ishullin Qeshm të Iranit nuk shkaktuan dëme në zonat e banuara dhe tregtare apo në infrastrukturën jetike, deklaroi sot një zyrtar provincial iranian, transmeton Anadolu.
Zëvendësguvernatori i provincës së Hormozganit për çështjet politike, të sigurisë dhe sociale, Ahmad Nafisi tha se objektivat e goditura ndodheshin larg zonave të banuara dhe tregtare, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars.
“Objektivat e goditura ndodheshin jashtë zonave të banuara dhe tregtare si dhe jashtë infrastrukturës së shërbimeve publike. Nuk është shkaktuar asnjë dëm në infrastrukturën jetike apo shërbimet thelbësore të ishullit”, deklaroi Nafisi.
Ai shtoi se situata në ishullin Qeshm është nën kontroll ndërsa shërbimet e emergjencës, ndërmarrjet e shërbimeve publike dhe institucionet administrative mbeten në gjendje gatishmërie të lartë. Nafisi nuk bëri të ditur se cilat objekte ishin shënjestruar dhe nuk dha detaje lidhur me viktimat e mundshme.
Ndërkohë, gjeneral brigade Rasoul Sanaei-Rad, zëvendës i çështjeve politike në zyrën ideologjike-politike të Udhëheqësit Suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei tha se sulmet amerikane në jug të Iranit erdhën pas humbjeve të pësuara nga forcat amerikane.
Në një prononcim për agjencinë e lajmeve Defapress, e lidhur me ushtrinë iraniane, Sanaei-Rad tha se forcat iraniane më herët kishin rrëzuar avionë amerikanë, duke i cilësuar këto humbje si të kushtueshme për Washingtonin. Fillimisht, agjencia Fars raportoi, duke iu referuar burimeve lokale, se shpërthimet mund të ishin shkaktuar nga të shtëna paralajmëruese ndaj mjeteve lundruese të dyshuara për shkelje të rregullave të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Ishulli Qeshm ndodhet pranë Bandar Abbasit, në hyrje të Ngushticës së Hormuzit, një korridor strategjik detar përmes të cilit kalon një pjesë e konsiderueshme e eksporteve globale të naftës. Incidentet ndodhin në një kohë të tensioneve të vazhdueshme mes Uashingtonit dhe Teheranit lidhur me sigurinë dhe lirinë e lundrimit në këtë ngushticë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve.