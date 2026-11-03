Irani vazhdon bisedimet me Arabinë Saudite, kërkon siguri rajonale pa “prani të huaj ushtarake”

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi tha sot se Teherani vazhdon dialogun me Arabinë Saudite teksa kërkon rregullime të reja të sigurisë rajonale të udhëhequra nga vendet e rajonit dhe “larg çdo pranie të huaj ushtarake”, transmeton Anadolu.
“Ne nuk kemi armiqësi ndaj vendeve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit”, tha Araghchi në kompaninë amerikane të mediave sociale X. “Ne vlerësojmë rolin pozitiv të luajtur nga Katari dhe Omani dhe vazhdojmë dialogun tonë me Arabinë Saudite”, shtoi ai.
“Qëllimi ynë është të arrijmë marrëveshje të reja të sigurisë rajonale të krijuara nga vetë vendet e rajonit, larg çdo pranie të huaj ushtarake”, tha Araghchi.
Në një intervistë për televizionin Al Jazeera me bazë në Doha të hënën, Araghchi tha se Irani ka diskutuar për strukturat e reja rajonale të sigurisë me Arabinë Saudite, Turqinë dhe Pakistanin gjatë një vizite të fundit të delegacioneve nga të tre vendet në Teheran.
“Bisedimet fokusohen në bashkëpunimin midis fuqive rajonale në adresimin e sfidave politike, të sigurisë dhe ekonomike”, tha ai duke shtuar se të katër vendet kanë rënë dakord të vazhdojnë konsultimet në nivele të ndryshme.
Ministri i Jashtëm iranian tha se Teherani nuk ka ndërmend të shënjestrojë “vendet mike të Gjirit”, duke paralajmëruar se bazat ushtarake amerikane dhe objektivat e tjerë amerikanë në rajon do të përfshihen në përgjigjen e Iranit nëse Washingtoni do të fillojë një sulm tjetër ndaj vendit.
Araghchi u kërkoi vendeve të Gjirit të ndihmojnë në parandalimin e një konfrontimi tjetër dhe vlerësoi përpjekjet ndërmjetësuese të Katarit si dhe pozicionet e Omanit dhe Arabisë Saudite.
– Rihapja e Hormuzit
Diplomati i lartë përshkroi një propozim të ndërmjetësuar nga Katari për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, sipas të cilit SHBA-ja fillimisht do të zbatonte një sërë masash të kërkuara nga Teherani, e ndjekur nga rihapja e rrugës ujore të nesërmen.
“Kërkesat e Iranit përfshijnë heqjen e sanksioneve të vendosura pas memorandumit të Islamabadit, përfundimin e bllokadës detare, lejimin e eksporteve të naftës iraniane, lirimin e aseteve të ngrira iraniane dhe reduktimin e pranisë ushtarake amerikane në rajon në nivelet e mëparshme”, shtoi Araghchi.
“Zbatimi i këtyre kushteve mund të hapë rrugën për rinovimin e negociatave me Washingtonin në të njëjtën ditë kur ngushtica do të rihapet”, tha ai.
Araghchi theksoi se Irani ka mbajtur raund bisedimesh indirekte në Nju Jork me të dërguarit e SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner përmes ndërmjetësimit të Katarit, por mohoi raportet se është arritur marrëveshje për të mbajtur bisedime të drejtpërdrejta në Katar, Turqi ose gjetkë.
“Teherani i sheh negociatat për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit të ndara nga çdo marrëveshje e ardhshme për programin bërthamor të Iranit”, tha ai duke shtuar se propozimet në lidhje me çështjen bërthamore mbeten në shqyrtim.
Komentet vijnë në mes të kontakteve të vazhdueshme diplomatike indirekte midis Teheranit dhe Washingtonit pas luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.
Të hënën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei tha se Teherani vazhdon të shkëmbejë mesazhe me Washingtonin përmes ndërmjetësve, duke shtuar se propozimi i rishikuar diplomatik me shtatë faza i Iranit mund të zbatohet plotësisht brenda dy ditësh.
Baqaei tha se përparimi drejt rivendosjes së sigurisë në Ngushticën e Hormuzit varet nga Washingtoni që t’i japë fund bllokadës detare dhe të adresojë kërkesat iraniane, përfshirë lehtësimin e sanksioneve dhe lirimin e aseteve të ngrira.
Teherani ka pohuar se mbetet i hapur ndaj diplomacisë ndërsa paralajmëron se forcat e tij të armatosura janë të përgatitura për t’iu përgjigjur çdo veprimi të ri ushtarak.