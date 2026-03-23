Irani vendos kushtet e paqes: Lufta nuk mbaron derisa të riparohen të gjitha dëmet dhe të hiqen sanksionet

Mohsen Rezaei

Irani zyrtar ka deklaruar ditën e sotme se lufta me SHBA-në dhe Izraelin do të përfundojë kur të kompensohen të gjitha dëmet dhe të hiqen sanksionet ndaj Teheranit.

“Mos sulmoni infrastrukturën tonë. Nëse e bëni, nuk do të jetë më sy për sy; do të jetë kokë për sy, gjymtyrë për sy”. Ky ishte paralajmërimi i lëshuar nga Mohsen Rezaei, ish-komandant i Gardës Revolucionare dhe anëtar i Këshillit për Dallimin e Interesave Shtetërore Iraniane.

“Do të paralizoheni dhe do të mbyteni në Gjirin Persik. Ditët e fundit të shpëtimit amerikan po mbarojnë”, shtoi ai në televizionin shtetëror, duke iu referuar drejtpërdrejt Presidentit të SHBA-së Donald Trump.

Zyrtari specifikoi se “lufta do të vazhdojë derisa të riparohen të gjitha dëmet, të hiqen të gjitha sanksionet ekonomike dhe të merret një garanci se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndërhyjnë në punët e Iranit. Ky është vendimi i kombit tonë, i udhëheqësit tonë dhe i forcave tona të armatosura.”

Reagimi i Teheranit erdhi pas deklaratave të fundit të Presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se Irani nuk përbën më kërcënim dhe se po arrihet dakordësi në disa aspekte mes dy vendeve.

