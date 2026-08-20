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Irlanda shpreh keqardhje “të thellë” për sanksionet e fundit të SHBA-së kundër Gjykatës Ndërkombëtare Penale

Irlanda shprehu keqardhje “të thellë” për sanksionet amerikane ndaj kryetares së Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP), si dhe një avokati të lartë në zyrën e prokurorit, transmeton Anadolu.

“Irlanda shpreh keqardhje të thellë për sanksionet e fundit amerikane ndaj kryetares së GJNP-së, (Tomoko) Akane, dhe avokatit të lartë në proceset gjyqësore (Abdoulaye Seye)”, ka shkruar Ministria e Jashtme irlandeze në platformën sociale amerikane X.

Ajo tha se përshkallëzimi i masave ndaj GJNP-së “vetëm sa dëmton” viktimat më të cenueshme që kërkojnë drejtësi.

“Irlanda qëndron në krah të GJNP-së dhe mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e pavarësisë së Gjykatës”, shtoi ministria.

Masat janë pjesë e sanksioneve ndaj GJNP-së të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump në shkurt 2025.

Të mërkurën, GJNP-ja i hodhi poshtë fuqishëm sanksionet e reja, duke i cilësuar ato si “sulme flagrante” ndaj pavarësisë së gjyqësorit.

Gjykata shtoi se nëntë nga 18 gjyqtarët e saj, të dy zëvendësprokurorët, një ish-prokuror dhe një anëtar i stafit janë tashmë nën sanksione amerikane.

Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, shprehën gjithashtu solidaritet me gjykatën të mërkurën, duke thënë se qëndrojnë fuqishëm në krah të GJNP-së, Akane dhe zyrtarëve të gjykatës.

“GJNP-ja ndihmon në sjelljen e drejtësisë për viktimat e disa prej krimeve më të tmerrshme në botë. Për ta kryer këtë punë thelbësore, gjyqtarët dhe zyrtarët e saj duhet të jenë në gjendje të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe pa presion të jashtëm”, shkruan ata në X.

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