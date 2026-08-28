Ish-ambasadori i SHBA-së: Turqia nuk ka “vlerë politike” në nxitjen e armiqësisë me Izraelin

Turqia nuk ka ndonjë “vlerë politike” të veçantë në nxitjen e armiqësisë me Izraelin, tha ish-ambasadori i SHBA-së në Turqi, Francis J. Ricciardone, transmeton Anadolu.
Duke folur në programin “This Is America” të Al Jazeera-s, Ricciardone bëri një krahasim midis dinamikave politike në Turqi dhe Izrael.
“(Presidenti turk Recep Tayyip) Erdogan, nuk besoj se ka një vlerë të veçantë politike në nxitjen e armiqësisë me Izraelin, të armiqësisë, duke u predikuar turqve se kemi një armik dhe të gjitha këto”, tha ai.
Ricciardone tha se Erdogan “vërtet nuk e pëlqen” ose kundërshton trajtimin e palestinezëve nga Izraeli, veçanërisht në Gaza, dhe prej kohësh ka mbajtur pikëpamje të tilla.
Në të kundërt, ish-i dërguari sugjeroi që krijimi i një perceptimi se Izraeli është në luftë me një palë tjetër mund të ketë vlerë politike për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu.
“Do të shohim se çfarë do të ndodhë në zgjedhjet që do të vijnë”, shtoi ai, duke iu referuar zgjedhjeve legjislative të Izraelit të planifikuara për tetor.